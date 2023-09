OM : les folles coulisses de la réunion tendue révélées !

La suite après cette publicité

La semaine de l’Olympique de Marseille a été plus qu’agitée. Après le match nul face à Toulouse du week-end dernier (0-0), le club phocéen a basculé dans le chaos en début de semaine. Le point de départ ? Une réunion organisée entre les groupes de supporters marseillais et la direction. Une réunion très tendue et qui a dérapé entrainant la démission de Marcelino dans la foulée et la mise en retrait de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Le président marseillais, qui a expliqué avoir été menacé de mort dans cette réunion, a été très touché et marqué par ces échanges virulents. Mais ce vendredi, il a annoncé rester à la tête de l’OM.

«Lundi, c’était inadmissible, mais c’est la conséquence d’une série d’évènements. (…) J’ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au cœur sincèrement, et montrent une nouvelle fois, l’amour et la passion qu’il y a autour du club et de cette ville. Ça me donne beaucoup d’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission. Je serai à Paris pour le match (de Ligue 1 contre le PSG)», a-t-il confié en conférence de presse. Mais cette décision n’a évidemment pas apaisé les groupes de supporters alors que Pablo Longoria avait même annoncé porter plainte après la réunion de lundi. Une annonce qui a fait bondir Rachid Zeroual, leader emblématique des South Winners, qui en a rajouté une couche dans la foulée. «Je n’en ai rien à foutre, il peut dire ce qu’il veut. Je sais ce que j’ai entre les mains. (…) Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte»

À lire

OM : nouvelles révélations sur Pablo Longoria

« Faites attention à vos arrières le soir »

Des règlements de compte qui illustrent parfaitement le climat tendu qui règne autour de l’OM. Et ce dimanche dans Téléfoot, de nouvelles révélations ont éclaté sur cette réunion. Plusieurs extraits verbaux de cette réunion entre les groupes de supporters et la direction de l’OM ont été dévoilés. « Faites attention à vos arrières le soir », « faîtes vos valises et cassez-vous» ou encore «on ne voit pas le ballon, la honte», « si vous n’avez rien à dire, démissionnez », tels sont les mots prononcés par les groupes de supporters lors de ces échanges qui ont duré 20 minutes. Téléfoot dévoile également l’identité des personnes présentes. Du côté de l’OM, quatre membres de la direction étaient présents : Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier.

La suite après cette publicité

Sept groupes de supporters étaient aussi présents dans cette réunion : South Winners, Handifan Club OM, Marseille Trop Puissant, Dodger’s, Fanatics, Clubs amis de l’OM et Commando Ultras 84. Présent lors de cette réunion, René Poutet, président du Handi Fan Club OM a donné aussi quelques précisions. «Les revendications, c’était le non-jeu, l’entraîneur (Marcelino), les joueurs qu’on a fait partir : Guendouzi, Sanchez, Mandanda, Payet. C’était quelque chose de très important. (…) Au bout de 20 minutes, ils ont dit bon allez, on se casse tous, on s’en va, la réunion n’a plus lieu d’être, en empêchant disons Pablo Longoria de parler. » Voilà qui devrait permettre d’y voir plus clair alors que l’OM se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du PSG pour un match important.