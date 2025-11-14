Amical : l’Argentine s’impose tranquillement en Angola

Pour son dernier match de la saison, l’Argentine disputait un ultime amical sur la pelouse de l’Angola. Avec Messi, Lautaro Martínez, Almada, le Lyonnais Tagliafico et le Marseillais Rulli, l’Albiceleste a rapidement ouvert le score grâce à Lautaro, bien servi par Messi, en première période (1-0, 43e).

La suite après cette publicité

Après une seconde période peu flamboyante et marquée par les blessures d’Almada et de Mac Allister, le capitaine Lionel Messi a fait le break en fin de partie pour assurer la victoire aux siens (2-0, 85e). Une bonne victoire, alors que le Strasbourgeois Panichelli est entré en jeu en fin de rencontre à la place de Messi, fêtant sa toute 1ère sélection. Il a d’ailleurs manqué une belle opportunité. Pour rappel, l’Argentine disputera la Finalissima contre l’Espagne en mars prochain.