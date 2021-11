FC Barcelone : Xavi a annulé une interview de Gérard Piqué

Les effets de l’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone se font déjà sentir. L’Espagnol a mis en place une dizaine de règles, ayant pour but de remettre de l’ordre dans le vestiaire blaugrana. Ce nouveau règlement aurait contraint Gérard Piqué à annuler un entretien qu’il devait accorder à l’émission El Hormiguero la semaine prochaine, d'après les informations d'El Partidazo de Cope, relayées par Sport.

En effet, Xavi ne veut pas qu’un de ses joueurs donne une interview de nuit, qui plus est à Madrid. « Il n'y a pas besoin d'être sévère », avait déclaré le nouvel entraîneur du Barça en conférence de presse. « C'est une question d'ordre et de règles. Comme dans toutes les entreprises. Quand j'ai eu des règles, j'ai bien travaillé. Et quand nous ne l'avons pas fait, nous nous sommes mal débrouillés. Elles doivent être mises en place et respectées. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'ordre. »