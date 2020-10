L'OM ne recrutera pas de joker

La suite après cette publicité

Le mercato de l'OM s'était animé dans les dernières heures. Michael Cuisance avait ainsi rejoint les rangs olympiens pendant que Bouna Sarr filait au Bayern Munich, laissant André Villas-Boas avec un seul arrière droit dans l'effectif, Hiroki Sakai. Si la recrue japonais Yuto Nagatomo peut dépanner de ce côté, il a été question durant quelques jours de la possibilité de recruter un joker (uniquement sur le marché français). Est-ce toujours d'actualité alors que l'OM avait placé sur pions sur le Danois Joakim Maehle ?

En conférence de presse, l'entraîneur André Villas-Boas a expliqué qu'il avait décidé de ne pas recruter de joker. « On va laisser ça pour plus tard. On sait ce qu'on a dans le mercato français. Et on est en train de penser si ce n'est pas mieux d'attendre janvier pour le faire. On a fait, comme vous savez, des propositions pour Maehle. Ca dépend de ce qu'on veut pour la suite. On ne va rien faire, on va laisser comme ça. Notre doublure à droite ça sera Yuto (Nagatomo, ndlr), ou un changement de système. Si on a une situation d'urgence on prendra un joker, sinon on pourra attendre jusqu'à janvier pour avoir le mercato ouvert. »