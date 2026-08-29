Nice et les Rangers sur le meilleur buteur de Ligue 2

Ibrahima Baldé (23 ans) marche sur l’eau en ce début de saison de Ligue 2. Auteur d’un démarrage canon sous les couleurs de Rodez, l’attaquant français trône actuellement seul en tête du classement des artificiers du championnat avec la bagatelle de 5 réalisations en seulement 4 rencontres. Une montée en puissance spectaculaire qui confirme la dynamique de l’exercice précédent, durant lequel l’ancien international tricolore U17 avait déjà fait trembler les filets à 12 reprises après un transfert avorté au Cercle Bruges. En pleine possession de ses moyens et devenu une valeur sûre du championnat, le joueur de 23 ans, dont la valeur a été fixée à 3 M€ par le RAF, est en train de franchir un cap majeur.

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Un rendement XXL qui ne laisse évidemment pas le marché indifférent à l’approche du sprint final. Selon nos informations, l’OGC Nice apprécie grandement le profil du Ruthénois, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, et suit attentivement sa situation, même si les Aiglons conservent la piste Mohamed Amoura comme priorité numéro une. Outre-Manche, la formation écossaise des Rangers est également venue aux renseignements, bien que le Français ne constitue pas leur premier choix à l’instant T. Enfin, un troisième club dont l’identité n’a pas encore filtré est discrètement entré dans la danse pour tenter de rafler la mise.