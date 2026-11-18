Ils sont plusieurs jeunes joueurs français à s’épanouir du côté des Pays-Bas ces derniers mois. Noé Lebreton s’éclate à Nimègue et enchaîne les rassemblements avec l’équipe de France Espoirs, Edouard Michut s’est rendu indispensable au Fortuna Sittard et son nom était récemment cité à Nice, tandis que Yoann Cathline s’affirme comme l’un des piliers d’Utrecht. Passé par Torcy, Guingamp, Lorient, ou encore Almere City en prêt (Pays-Bas), l’ailier franco-ivoirien de 24 ans entame désormais sa troisième saison à Utrecht, où il est très apprécié.

La suite après cette publicité

Mais après avoir terminé 6e d’Eredivisie la saison passée, le club néerlandais déçoit et pointe aujourd’hui à la 14e place du championnat. Seuls quelques-uns parviennent à surnager dans cette situation : l’ancien Barcelonais Angel Alarcon, l’attaquant ukrainien Artem Stepanov, et surtout Yoann Cathline, joueur le plus décisif de son équipe. L’ancien international U20 français a inscrit 4 buts sur ses 6 derniers matchs, en plus de ses deux passes décisives. Son contrat court jusqu’en 2029 avec Utrecht.