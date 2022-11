Un joueur de Bourges suspendu... seize ans !

La suite après cette publicité

C'est un malheureux évènement qui s'est déroulé le 22 octobre dernier : lors d'un match de Régional 2 (septième échelon du football français), entre Saint-Amand-Montrond et la troisième équipe de Bourges Foot 18, un joueur de l'équipe visiteuse a assené un violent coup de tête à l'arbitre de la rencontre. La Ligue du Centre-Val de Loire n'a pas épargné le Berruyer, qui écope de «16 ans de suspension et une amende complémentaire de 255€.»

Une décision forte prise par la ligue régionale pour protester contre les violences envers les arbitres, en plus de sanctions à l'encontre de son club : «match perdu par pénalité, retrait de trois points au classement de l'équipe et une amende de 500€», poursuit le communiqué. Déjà deux semaines après cette agression, dans ce même championnat, un joueur de l'US Le Blanc s'était illustré d'un coup de coude au visage l'officiel face à Fussy-Saint-Martin. Deux gestes qui n'ont rien à faire sur le rectangle vert qui ont amené l'instance régionale à reporter les rencontres de National 3 (5e division) ainsi que l'ensemble des matches régionaux et départementaux prévus les 26 et 27 novembre.