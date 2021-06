PL : Pep Guardiola élu entraîneur de l'année

Il y a quelques instants, la Premier League a dévoilé le nom du meilleur joueur de l'année, et c'est le défenseur portugais de Manchester City Ruben Dias qui a été récompensé. On attendait de connaître le meilleur entraîneur, et il n'y a pas de grande surprise. C'est Pep Guardiola, sacré champion d'Angleterre avec les Citizens, qui a été élu.

Le technicien de 50 ans avait déjà glané ce trophée en 2018 et 2019, lorsque Manchester City avait aussi été sacré champion d'Angleterre avec lui sur le banc. Un titre de plus pour l'ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone !