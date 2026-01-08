L’offre folle de DAZN et Ligue 1+ pour suivre PSG-OM et toute la fin de saison

La trêve hivernale est bel et bien finie, la Ligue 1 a repris ses droits, et elle continue d’assurer un sacré spectacle chaque week-end. Avec quelques sucreries en prime, comme ce PSG-OM pour le Trophée des Champions, ce jeudi 08 janvier à 19 heures. Un match que vous pourrez suivre sur Ligue 1 + en adhérant à la nouvelle offre proposée par DAZN.

La suite après cette publicité

Depuis la mi-décembre, DAZN a dévoilé de nouvelles offres : les Pass Mi-Saison. Un paiement unique pour le reste de la saison, donnant accès à DAZN et à ses offres jusqu’à fin août 2026. Et en plus, vous avez plusieurs options. Le Pass Mi-Saison DAZN Only à 69 € qui offre l’accès à la Serie A, la Copa del Rey, l’Eredivisie, la Roshn Saudi League et bien plus encore avec Betclic ELITE !

Vous pouvez aussi vous offrir le pass Ligue 1+, qui vous donnera accès à toute la deuxième partie de saison, avec toutes les affiches, les barrages et même la première journée de la saison 2026-2027, en payant 89 euros.

Le Bundle gagnant

Vous pouvez pour seulement 10 euros de plus, vous jeter sur l’offre Bundle, avec le Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ ! Avec l’accès à la Ligue 1 McDonald’s sur Ligue 1+ via DAZN, et tout le catalogue de droits de DAZN : 100% du foot italien avec la Serie A et la Coppa Italia, la Copa del Rey avec Mbappé, Yamal et Grizou, le meilleur du Basket français avec la Betclic Elite, les plus grandes stars de Saudi Pro League et bien plus encore ! Le Pass Mi-Saison est disponible à l’achat jusqu’au 15 février 2026 et donne l’accès à tous ces droits jusqu’au 24 août 2026 !

La suite après cette publicité

En vous abonnant dès maintenant, vous pourrez profiter d’un Classique, entre le PSG et l’OM, qui se jouera au Koweït, avec pour enjeu le premier trophée de la saison sur la scène nationale. Les deux clubs se retrouveront en Ligue 1 le 8 février prochain pour la 21e journée de L1, à laquelle vous aurez accès en sautant sur ce Pass Mi-Saison !