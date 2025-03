Atlético-Real Madrid : Julian Alvarez vide son sac sur le tir au but polémique

Szymon Marciniak a changé. Le 18 décembre 2022, l’arbitre polonais avait validé le tir au but de Lionel Messi lors de la séance de tirs au but en finale de la Coupe du monde 2022, qui a d’ailleurs sacré l’Argentine. Pourtant, des doutes ont été émis au sujet de la validité de ce but puisque la Pulga aurait visiblement touché à deux reprises le ballon. Ce qui est formellement interdit par le règlement. Pour certains, ce tir au but n’aurait pas dû être validé. Quelques années plus tard, l’homme au sifflet s’est retrouvé dans la même situation. En effet, hier soir, la tentative de Julian Alvarez face au Real Madrid n’a pas été validée par Marciniak puisque le joueur a touché à deux reprises le ballon. Ce que les Merengues ont d’ailleurs très rapidement signalé aux arbitres.

Après une vérification ultra rapide, bien plus d’ailleurs que des actions parfois plus évidentes, Szymon Marciniak a tranché en faveur de la Casa Blanca. Il a fallu pourtant aux téléspectateurs de nombreux ralentis et zooms sur cette image pour voir qu’effectivement, le footballeur argentin a bien touché à deux reprises le ballon sur sa tentative. Mais dans le camp des Colchoneros, on n’est pas du même avis. Hier soir, après la rencontre, Diego Simeone était remonté face aux journalistes, lui dont l’équipe avait fait le plus dur en ouvrant le score après 27 secondes de jeu grâce à un but de Conor Gallagher (1-1, score cumulé, 3-2 aux t.a.b). «Tu as vu quoi toi? Il l’a touché ou pas? Tu as vu ou pas? Si quelqu’un l’a vu toucher le ballon deux fois, qu’il lève la main! Hein? Vamos vamos! »

Les Colchoneros sont indignés

Il a ajouté : «qui lève la main? Qui lève la main? Eh bien, personne ne lève la main. L’arbitre dit que Julian a touché le ballon avec son autre pied, mais le ballon n’a pas bougé. Je n’ai jamais vu la VAR revoir un penalty lors d’une séance de tirs au but.» Du côté du club, la direction ne savait pas hier soir si elle allait demander ou non les audios et les vidéos à l’UEFA afin d’être sûre. Les supporters, eux, sont certains que ce but aurait dû être validé. Ils crient au scandale face au "Real Vardrid" comme l’ont dit certains. Relevo explique d’ailleurs que «l’Union Internationale des Clubs de Supporters de l’Atlético discute déjà des moyens de demander le soutien de tous et de demander au club de déposer une plainte officielle auprès de l’UEFA dans les prochains jours.»

En ce qui concerne le vestiaire, les joueurs sont également dans le doute. Relevo explique que les joueurs estiment que ce n’était pas clair et que la tentative de l’ex de City n’aurait pas dû être annulée. Pour eux, l’arbitre aurait dû trancher en leur faveur en cas d’incertitude. Pourtant, l’arbitre est visiblement sûr de lui. Et Julian Alvarez dans tout ça ? Hier soir, le média argentin TyC Sports, qui parle d’une «fin de match scandaleuse», a analysé son attitude. «L’Araignée a pris en charge le deuxième tir de l’équipe de Diego Simeone et a glissé pour marquer le 2-2 , même si les joueurs merengue ont rapidement commencé à se plaindre que lorsqu’il est tombé, il a d’abord touché le ballon avec son pied gauche avant de terminer le centre avec son droit.»

Julian Alvarez a donné sa version

La publication argentine poursuit : «l’arbitre polonais Szymon Marciniak - celui qui a arbitré la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l’Argentine a battu la France - a arrêté Federico Valverde avant que le tir ne soit tiré et la VAR lui a dit de refuser le but de l’Argentin, laissant la Maison Blanche en tête 2-1 dans une situation confuse. Ce fut un coup dur pour les aspirations du Colchonero, dont Álvarez ne s’est même pas plaint, mais a réagi avec résignation et quelques gestes subtils mais suggestifs envers ses coéquipiers, une démonstration qu’il aurait pu sentir le coup avec les deux jambes qui a fini par rendre son tir illicite.» Silencieux, Julian Alvarez ne s’est pas exprimé face aux médias, lui dont la première réaction a été captée par la Cadena SER. Selon la radio, il a dit à ses coéquipiers sur le terrain : «c’est possible, mais je ne sais pas.»

Pourtant sur X, certains comptes fans du Real Madrid ont relayé une information selon laquelle le joueur aurait rapidement reconnu avoir fauté en touchant le ballon deux fois. Mais ce n’est pas ce qu’annonce Marca ce jeudi. En effet, le média ibérique, qui suit les Colchoneros au quotidien, a pu avoir la version des faits du champion du monde 2022. « Je n’ai pas eu l’impression d’avoir touché le ballon », a-t-il assuré à ses coéquipiers dans l’intimité du vestiaire. Il a aussi ajouté que le ballon est allé exactement là où il le souhaitait et qu’il avait trompé Courtois, qui a plongé du côté opposé où il avait choisi de placer le ballon. Il est indigné, tout comme le vestiaire madrilène, car il estime qu’aucune image claire ne le montre toucher deux fois le ballon. Il en a d’ailleurs fait part à ses proches comme l’explique la Cadena SER. «Lorsqu’il a quitté les vestiaires et retrouvé sa famille et ses amis, il a dit n’avoir rien remarqué. Il a glissé, mais il n’a rien remarqué.» Buteur lors de la manche aller, Julian Alvarez risque de ressasser encore un petit moment cet épisode.