« Vous nous avez répété : “n’abandonnez pas, n’abandonnez pas”. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est vous qui nous abandonnez, et c’est difficile à accepter ». Ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais avait publié sur ses réseaux sociaux une vidéo « inside » sur les derniers événements vécus par les Gones, dont le départ de Paulo Fonseca. Dans cette vidéo, Corentin Tolisso a adressé des mots durs à l’encontre de son ancien entraîneur.

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Ce week-end, le Sporting Portugal jouait un match de Coupe du Portugal face à l’União Serra, une rencontre que les Leões ont remportée 4-0. Mais avant le match, Fonseca a été interrogé par la presse portugaise sur les propos de Tolisso et cette vidéo polémique. « Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting », a simplement répondu le coach portugais de 53 ans, qui n’a pas voulu remettre de l’huile sur le feu.