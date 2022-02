Ajax : Ryan Gravenberch sur les tablettes du Bayern Munich

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, le Bayern Munich serait intéressé par le milieu de l’Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch. Les dirigeants bavarois connaîtraient la somme que demande le club ajacide pour le joueur, puisque l’ancien directeur sportif de l’Ajax Marc Overmars réclamait entre 25 et 30 millions d’euros pour l’international Oranje (10 sélections, 1 but).

Le milieu de 19 ans, dont le contrat avec les Lanciers se termine en juin 2023, aurait conclu un accord avec sa direction pour être vendu lors du prochain mercato. Le média batave ajoute que le Bayern Munich serait en tête dans ce dossier et aurait déjà discuté avec l’état-major de l’Ajax. Cependant, d’autres clubs seraient sérieusement intéressés pour signer Gravenberch. Le milieu a disputé 29 matchs cette saison, inscrivant 1 but et délivrant 4 passes décisives.