Serie A : Lucas Da Cunha offre la victoire à Côme face à Venise

L’équipe de Côme de Cesc Fàbregas poursuit son impressionnante dynamique. À l’occasion de la 10e journée de Serie A, les Lombards recevaient Venise au Stadio Giuseppe Sinigaglia, avec l’ambition de prolonger une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un large succès (4-1) face à Manchester United en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le technicien espagnol avait titularisé l’international français Lucas Da Cunha sur l’aile droite, aux côtés de Nico Paz, véritable maître à jouer de l’équipe, en soutien de Douvikas. L’autre Français, Jean Butez, gardait les buts. En face, Davide Nicola avait opté pour une défense à trois, accompagnée de deux pistons et de deux attaquants.

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La première période a longtemps été disputée, mais Côme a fini par faire la différence juste avant la pause. À la 43e minute, Lucas Da Cunha a transformé un penalty et inscrit l’unique but de la partie, offrant aux siens une précieuse victoire (1-0). L’international français, qui pourrait figurer dans la prochaine liste de Zinédine Zidane, attendue vendredi prochain, a ainsi été le héros de l’après-midi. Grâce à ce succès, Côme prolonge sa série victorieuse et grimpe provisoirement à la quatrième place du classement de Serie A.