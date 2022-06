EdF : Kylian Mbappé ne s'inquiète pas malgré le nul en Autriche

Sur le banc lors du coup d'envoi, Kylian Mbappé a réalisé une entrée sensationnelle en moins de trente minutes de jeu. Alors que les Bleus étaient menés au score, l'entrée du numéro 10 a tout changé puisqu'il est parvenu à égaliser sur sa première occasion, avant de trouver la barre transversale à la suite d'une action individuelle. Pourtant, KM7 n'est pas satisfait du résultat des Tricolores en Autriche (1-1), mais ne s'inquiète pas pour la suite.

«On n’a pas gagné. On n'est pas parti prendre ce que l’on voulait avant le match donc on va travailler pour essayer de gagner lundi. La transversale ? C’est dommage. J’essaye de feinter le gardien, mais je ne la croise pas assez donc il a la chance de la prendre et de la mettre sur la barre. Mais je pense qu’il faut continuer dans l’élan des dernières minutes, avec cette volonté de proposer du jeu haut et mettre l’adversaire en difficulté. On peut toujours s'améliorer, mais il ne faut jamais s'inquiéter», a-t-il avoué sur TF1. Les Bleus ont rendez-vous au Stade De France, lundi contre la Croatie, pour éviter le pire.