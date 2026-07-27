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Premier League

Man City : James Trafford va rejoindre Leeds United pour 47 M€ !

Par Samuel Zemour
1 min.
James Trafford @Maxppp

Leeds United touche au but pour James Trafford. Selon The Athletic, le promu en Premier League est en passe de boucler l’arrivée du gardien de Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à près de 47 millions d’euros, bonus compris. L’international anglais de 23 ans, qui privilégiait un départ vers Elland Road, devrait devenir la troisième recrue estivale du club après Tarik Muharemovic et Harry Wilson.

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Leeds souhaitait absolument renforcer son poste de gardien après le départ de Karl Darlow à Manchester United. Courtisé un temps par Newcastle, Trafford devrait finalement rejoindre Leeds. Revenu à Manchester City l’été dernier avec l’ambition de s’imposer comme titulaire, il a finalement été relégué dans la hiérarchie après l’arrivée surprise de Gianluigi Donnarumma. La saison passée, il a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues, prenant notamment part aux campagnes victorieuses des Citizens en FA Cup et en Carabao Cup.

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