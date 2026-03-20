Jordan Lefort dévoile les coulisses de son choix de jouer pour la Mauritanie

Jordan Lefort va vivre un rêve. A 32 ans, le défenseur d’Angers va découvrir la sélection mauritanienne, lui qui vient d’obtenir la nationalité grâce à sa femme, originaire du pays d’Afrique de l’Ouest. Après la lourde défaite du SCO face à Lens ce vendredi soir (5-1), l’ancien joueur du Paris FC a dévoilé les coulisses de ce choix, alors qu’il vient d’être appelé pour affronter l’Argentine à la Bombonera en amical.

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«J’ai ma femme qui est mauritanienne, j’ai tout le côté de ma femme qui l’est aussi, on avait fait les passeports pour mes enfants, ils ont été naturalisés aussi. On a fait le même processus pour moi, ça a abouti, et à partir du moment où mon passeport était valide, j’étais sélectionnable. Le sélectionneur m’a pris, j’ai hâte de découvrir la sélection, mes partenaires, le staff, l’ambiance générale, et d’être international.»