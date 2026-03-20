Menu Rechercher
Commenter 19

Jordan Lefort dévoile les coulisses de son choix de jouer pour la Mauritanie

Par Jordan Pardon
1 min.
Lefort @Maxppp

Jordan Lefort va vivre un rêve. A 32 ans, le défenseur d’Angers va découvrir la sélection mauritanienne, lui qui vient d’obtenir la nationalité grâce à sa femme, originaire du pays d’Afrique de l’Ouest. Après la lourde défaite du SCO face à Lens ce vendredi soir (5-1), l’ancien joueur du Paris FC a dévoilé les coulisses de ce choix, alors qu’il vient d’être appelé pour affronter l’Argentine à la Bombonera en amical.

La suite après cette publicité

«J’ai ma femme qui est mauritanienne, j’ai tout le côté de ma femme qui l’est aussi, on avait fait les passeports pour mes enfants, ils ont été naturalisés aussi. On a fait le même processus pour moi, ça a abouti, et à partir du moment où mon passeport était valide, j’étais sélectionnable. Le sélectionneur m’a pris, j’ai hâte de découvrir la sélection, mes partenaires, le staff, l’ambiance générale, et d’être international.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Angers
Mauritanie
Jordan Lefort

En savoir plus sur

Angers Logo Angers
Mauritanie Flag Mauritanie
Jordan Lefort Jordan Lefort
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier