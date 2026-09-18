La fédération anglaise demande des explications à Infantino, Raphinha désigne son Ballon d’Or

Infantino de plus en plus sous pression

La présidente de la Fédération Anglaise de Football, Debbie Hewitt, réclame la publication de documents autour du projet abandonné de cession d’une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde, mais également des explications sur l’affaire Folarin Balogun lors de la Coupe du Monde. Le Daily Express explique que la pression augmente encore sur Infantino, alors qu’une partie du football européen souhaiterait désormais son départ de la tête de la plus haute instance du football mondial.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal doit remporter le Ballon d’Or, selon Raphinha

Raphinha a déjà choisi son Ballon d’Or. Après le dernier carton du Barça, le Brésilien a répondu directement à une publication de Lamine Yamal : « Tu es un phénomène. Mon Ballon d’Or. » Un soutien public fort, alors que les deux joueurs réalisent un début de saison complètement fou. En Liga, Raphinha et Lamine ont déjà inscrit 16 des 28 buts du Barça. Toutes compétitions confondues, ils ont directement participé à 26 des 33 buts catalans cette saison.

Chelsea prêt à déménager de Stamford Bridge ?

Selon le Daily Mail, les Blues envisagent très sérieusement de quitter Stamford Bridge après 121 ans. Le club a écarté l’idée d’une simple rénovation et hésite désormais entre démolir puis reconstruire Stamford Bridge ou partir vers un nouveau site, probablement à Earls Court. Le problème, c’est qu’une reconstruction de Stamford Bridge pourrait obliger Chelsea à évoluer à Wembley pendant sept à huit saisons. Une durée considérable qui pousse de plus en plus les dirigeants vers l’idée d’un déménagement définitif.