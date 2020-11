Southampton : la soirée historique de Theo Walcott

La suite après cette publicité

5434 jours ! Depuis le 7 janvier 2006 et une rencontre de FA Cup contre MK Dons, Theo Walcott n'avait plus levé les bras au St Mary's Stadium avec le maillot de Southampton. Revenu au sein de son club formateur cet été, l'attaquant de 31 ans a réveillé quelques sentiments nostalgiques hier soir, en ouvrant le score contre Wolverhampton, son premier but de la saison. La dernière fois que ça lui était arrivé, il n'avait pas encore 17 ans, ni signé à Arsenal et encore moins connu l'équipe nationale. C'était simplement un espoir du football anglais.

Autre clin d'œil du destin, c'est face aux Loups qu'il avait effectué ses débuts professionnels à 16 ans et 143 jours en septembre 2005. «Je ne me souviens pas de mon dernier but ici avec les Saints, admettait-il hier soir après la rencontre mais son bonheur pouvait se lire sur son visage. Mon sourire dit tout. Le club me tient à cœur. Je me sens à nouveau comme un enfant. Je me sens très en forme. Cela signifie beaucoup de jouer au plus haut niveau pendant si longtemps. J'adore jouer au football.»

Walcott, le nouveau porte-bonheur des Saints

Après trois saisons du côté d'Everton, dont une dernière frustrante où les blessures ont à nouveau perturbé son quotidien, l'ancien crack semble retrouver des sensations. Lorsqu'il est épargné par les pépins physiques, il joue, en témoigne ses 4 titularisations en autant de matchs de championnat et commence à trouver un rythme de carburation intéressant. «Je ferai tout pour cette équipe. J'ai l'impression que le manager a confiance en moi.» Outre son premier but de la saison, Walcott a également délivré deux passes décisives et n'a toujours pas connu la défaite.

« C'était un bon premier but pour lui. Il est un peu mécontent de ne pas avoir converti la seconde occasion et de ne pas pouvoir sortir vainqueur de ce match, confiait à la BBC un Ralph Hasenhuttl très satisfait de l'apport de l'attaquant depuis son arrivée. La façon dont il travaille pour l'équipe est incroyable. En tant que numéro 10 ou attaquant, vous pouvez lui faire confiance. C'est un gars expérimenté qui revient dans le club où il a grandi. Cela signifie quelque chose pour lui. C'est peut-être pour cela qu'il s'investit autant. »

L'entraîneur de Southampton l'a expliqué. La soirée pouvait être encore plus belle si l'international anglais (47 sélections, 8 buts) avait converti une autre opportunité, qui aurait probablement donné la victoire à son équipe et offert une place sur le podium. Au lieu de ça, Wolverhampton a fini par égaliser grâce à Pedro Neto, arrachant le nul 1-1, et peut même se sentir un peu frustré de ne pas avoir ramené les trois points de la victoire. Les Saints s'en contenteront, eux qui poursuivent leur excellent début de saison. Ils sont désormais sur une série de 7 matchs de Premier League sans défaite et occupent une inattendue 5e place.