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La grosse annonce de Man City sur son nouveau coach

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Khaldoon Al Mubarak lors d'un match entre City et Leicester @Maxppp

Après une décennie de titres et de moments forts à Manchester City, Pep Guardiola a rendu son tablier. Sauf surprise, c’est Enzo Maresca qui va rejoindre les Mancuniens. Mais il y a encore des détails à régler pour l’ancien entraîneur de Chelsea. Interrogé sur le futur coach des Skyblues, Khaldoon Al Mubarak, le président de City, a fait une annonce.

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«Ce que je peux dire pour l’instant, c’est que nous avons mené un processus extrêmement réfléchi et structuré. L’équipe dirigeante est convaincue et je le suis aussi que nous allons nommer le bon entraîneur pour ce club. Je vous demande simplement un peu de patience. L’annonce sera faite très prochainement, et vous serez pleinement rassurés de voir que nous avons choisi le meilleur manager possible pour Manchester City.» Maresca doit encore patienter un peu en salle d’attente.

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