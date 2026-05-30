Scènes de violences sur Paris suite au sacre du PSG en Ligue des Champions !

Une victoire pour l’histoire du côté du Paris Saint-Germain. Un an après avoir battu l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des Champions 2025, le club francilien a eu plus de difficulté contre Arsenal mais s’est imposé au terme d’une longue soirée et d’une séance de tirs au but (1-1/4-3 aux tab). Une victoire précieuse pour le club francilien qui se met à savourer cette victoire. Le président Nasser al-Khelaïfi a d’ailleurs demandé du calme de la part des supporters parisiens pour éviter les actes de violence du côté de Paris.

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«L’ambiance est magnifique, les supporters méritent ce sont les meilleurs. Les supporters, faites doucement ne faites pas de problème, on arrive demain pour célébrer avec vous. Je pense qu’on viendra à 14h sur le Champs de Mars», a-t-il déclaré. Dans un communiqué, le club a également appelé au calme au moment de savourer ce titre : «le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration soit à l’image de cette saison exceptionnelle : populaire, unie et exemplaire."»

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De nombreux débordements

Cependant cette posture n’a pas été adoptée par tous et la police était préparée aux débordements. Ainsi 22.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dont 8000 sur Paris et son agglomération. Un dispositif hors-norme qui s’explique par d’autres événements se tenant dans la Capitale et sa banlieue comme le tournoi de tennis de Roland-Garros et les concerts d’Aya Nakamura et Damso qui se sont tenus au même moment. Avant même la fin du match, on comptait plus de 1500 contrôles, 20 interpellations, 10 gardes à vue, 24 torches et 2 mortiers saisis à 19h30 selon TF1-LCI. Un abri de bus a également été dégradé dans le 8e arrondissement. Après le match, cela a dégénéré à certains endroits.

Alors que de nombreux supporters se sont rendus au Parc des Princes pour vivre le match et célébrer ce titre, des tensions ont eu lieu entre les fans du PSG et les forces de l’ordre ont jeté des gaz lacrymogènes. Du côte de la Porte de Saint-Cloud des vélos ont été brûlés. Lieu de rassemblement qui a régulièrement amené à des débordements ces dernières années, l’avenue des Champs-Élysées a aussi connu son lot de moments chauds. Jets de mortiers, interpellations, mouvements de foules, les tensions entre la police et la foule se font ressortir. Enfin du côté de la station de métro Étienne Marcel entre le 1er et le 2e arrondissement, des jets de projectiles ont eu lieu contre la police qui a utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Du côté du Trocadéro dans le 16e arrondissement, un véhicule a pris feu. Nul doute que la situation risque d’être chaude toute la soirée. Loin de là à Budapest, le Paris Saint-Germain savoure son sacre loin des débordements.