Augsbourg - Bayern Munich : les compositions officielles

Le Bayern Munich souhaite corriger le tir sur la scène nationale ! Après avoir concédé trois matchs nuls consécutifs en Bundesliga (Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Stuttgart), le champion en titre entend désormais conjurer le mauvais sort ce samedi lors de la dernière rencontre avant la trêve internationale. Et quoi de mieux qu’un derby face à Augsbourg, au WWK Arena, dans le cadre de la 7ème journée de Bundesliga, pour se remettre la tête à l’endroit ? Quelques jours après une victoire convaincante en Ligue des Champions face au FC Barcelone (2-0), c’est en tout cas ce que vont tenter de réaliser les hommes de Julian Naggelsmann suite à un début de saison en dents de scie. Face à l’actuel troisième du championnat, le FC Augsbourg (14e) aura certes, fort à faire, mais compte sur sa victoire acquise face au Werder Brême la semaine dernière (1-0), pour réaliser l’exploit. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h30.

La suite après cette publicité

Pour cette septième sortie de la saison en Bundesliga, Julian Naggelsmann mise sur la continuité suite à cette belle victoire acquise sur ses terres face au FC Barcelone en C1. Le coach allemand a en effet décidé de reconduire son traditionnel 4-2-3-1 en alignant à la pointe de l’attaque Thomas Müller. Sadio Mané, qui n’a plus marqué depuis quatre matches toutes compétitions confondues, aura sa chance afin de tenter de briser cette mauvaise série, aux côtés de Jamal Musiala et Leroy Sané. En défense centrale, suite à l'absence de Lucas Hernandez, le jeune entraîneur a décidé de titulariser Matthijs De Ligt et Dayot Upamecano. Benjamin Pavard est sur le banc. Du côté du FC Augsbourg, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans un schéma articulé en 3-4-3, Enrico Maaßen reconduit une équipe similaire à la semaine dernière avec Ermedin Demirović aligné sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Mazraoui, Upamecano , De Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Mané - Muller

Augsbourg : Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw - Hahn, Gruezo, Rexhbecaj, Iago - Niederlechner, Berisha, Demirovic