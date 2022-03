Ligue Europa : Monaco sorti par Braga, le FC Barcelone s'impose à Galatasaray et passe en quart de finale

Monaco jouait son avenir européen ce jeudi en 8e de finale retour de Ligue Europa. Battue 2-0 au Portugal la semaine passée, l'ASM n'avait pas d'autre choix que de remonter cet écart, alors que sa dynamique n'est pas bonne en ce moment. Cette tendance s'est malheureusement confirmée. Il n'y a même pas eu illusion à Louis II car le club princier a rapidement encaissé un but de Ruiz dès la 19e (0-1), bien aidé par une nouvelle faute de main de Nübel. Monaco devait alors marquer trois buts pour arracher la prolongation. Le miracle n'a pas eu lieu. Volland, Ben Yedder ou encore Diop n'y ont jamais cru. Philippe Clément a même fait tourner son effectif après l'heure de jeu, alors que Disasi a égalisé en fin de match (1-1, 90e). Les Asémistes sortent par la petite porte de cette Ligue Europa.

Le FC Barcelone était lui aussi en danger à l'heure d'affronter Galatasaray sur sa pelouse. Tenus en respect au Camp Nou (0-0), les Blaugranas ont vite été bougés (7e, 13e), alors qu'ils auraient également pu ouvrir le score par l'intermédiaire de De Jong (10e). Les Turcs ont finalement été récompensés de leur bonne entame du match en marquant grâce à une tête de Marcao (1-0, 28e). L'ambiance, déjà incandescente, montait alors encore d'un cran mais le temps fort des locaux s'arrêtait aussi net. Bien secoué, le Barça a dû son salut à Pedri, auteur du but de l'égalisation absolument somptueux (1-1, 37e). Le jeune milieu de terrain effaçait deux joueurs, avant de tromper le portier d'une frappe décroisée.

Le Barça passe en Turquie

Les Catalans prenaient alors l'ascendant. Sur un centre de Traoré, Aubameyang accrochait le sommet de la barre juste avant la pause (45e+4), puis corrigeait la mire pour offrir un avantage définitif aux siens après le retour des vestiaires (1-2, 49e). Le Barça a bien connu quelques sueurs froides entre un coup de canon de Van Anholt (60e), et cette action menée par Aktürkoğlu (80e), mais a su faire le dos rond pour passer en quart de finale. L'entrée d'Ousmane Dembélé à la pause a elle aussi fait du bien à des Culés, vainqueurs 2-1, qui verront les quarts de finale de cette Ligue Europa dans laquelle ils font plus que jamais office de favoris. Ferran Torres aurait même pu alourdir le score avec cette frappe en fin de match sur la barre (90e+2).

L'Atalanta aussi sera au tour suivant. Vainqueur 3-2 à l'aller en Italie face au Bayer, la Dea a souffert en première période, notamment sous les accélérations de Moussa Diaby mais plus le temps passait, et plus les Allemands devenaient inoffensifs. L'Atalanta a même assuré sa qualification en l'emportant 1-0 en fin de match sur un but de Boga (90e+1). Les Rangers aussi seront au tour suivant, malgré leur défaite 2-1 au bout de ce match retour en Serbie contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Ils auront eu un petit coup de chaud dès le début du match mais les Ecossais avaient fait le plus dur en s'imposant largement 4-1 au match aller.

Les résultats de Ligue Europa de 18h45 :

Monaco 1 - 1 Braga : Disasi (90e) ; Ruiz (19e)

Galatasaray 1 - 2 FC Barcelone : Marcao (28e) ; Pedri (37e), Aubameyang (49e)

Bayer Leverkusen 0 - 1 Atalanta : Boga (90e+1)

Etoile Rouge de Belgrade 2 - 1 Glasgow Rangers : Ivanic (10e), Ben Nabouhane (sp 90e+3) ; Kent (56e)