Menu Rechercher
Commenter

Dijon : c’est bouclé pour Axel Bargain

Par Dahbia Hattabi
Coupe Arabe des Clubs champions @Maxppp

Courtisé par l’Olympique Lyonnais afin d’intégrer son équipe réserve dans un premier temps, Axel Bargain (20 ans) va rejoindre Dijon comme révélé par Le Progrès et confirmé par nos soins. Tout est même pratiquement bouclé.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le défenseur a passé sa visite médicale et a paraphé un contrat de 3 ans. Il ne manque plus que l’officialisation, qui ne devrait pas trop tarder. Une nouvelle étape pour le jeune homme.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Dijon
GOAL
Axel Bargain

En savoir plus sur

Dijon Logo Dijon
GOAL Logo Monts Or Azergues
Axel Bargain Axel Bargain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier