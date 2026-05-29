Dijon : c’est bouclé pour Axel Bargain

Courtisé par l’Olympique Lyonnais afin d’intégrer son équipe réserve dans un premier temps, Axel Bargain (20 ans) va rejoindre Dijon comme révélé par Le Progrès et confirmé par nos soins. Tout est même pratiquement bouclé.

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Selon nos informations, le défenseur a passé sa visite médicale et a paraphé un contrat de 3 ans. Il ne manque plus que l’officialisation, qui ne devrait pas trop tarder. Une nouvelle étape pour le jeune homme.