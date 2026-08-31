Manchester City annonce l’arrivée d’Allan Elias

Cette fin de mercato est très animée à Manchester City. Le départ de Pep Guardiola au printemps après 10 ans était sans doute prémonitoire de cette intersaison. Des cadres de l’effectif comme Bernardo Silva, John Stones et Nathan Aké sont partis, accompagnés par d’autres. Plus récemment, James Trafford, Rodri, Tijjani Reijnders et Savinho ont également plié bagages. Ils seront accompagnés très prochainement de Nico Gonzalez et d’Omar Marmoush.

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C’est dire l’ampleur du chantier qui dure depuis le début de l’été. Il faut surtout recruter pour renforcer un effectif affaibli et affronter une longue saison où les Skyblues voudront lutter sur tous les tableaux. La signature d’Ayyoub Bouaddi a été annoncée ce mercredi pour 100 M€. L’ancien Lillois devient le "remplaçant naturel" de Rodri, et c’est maintenant au tour d’Allan Elias (22 ans) de venir poser ses bagages à l’Etihad Stadium.

Le successeur de Savinho

Sa venue est maintenant officielle. «Manchester City a finalisé la signature d’Allan Elias, sous réserve d’une autorisation internationale. L’ailier prometteur arrive du club brésilien de Palmeiras et a signé un contrat de cinq ans qui le mènera jusqu’à l’été 2031», écrit le communiqué du club anglais. Le Brésilien est considéré comme le successeur de son compatriote Savinho.

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Welcome to City, Allan 🩵 pic.twitter.com/3UNqwzZkiA — Manchester City (@ManCity) August 31, 2026

Le désormais ancien joueur de Palmeiras fait le grand saut vers l’Europe, lui dont le transfert est estimé à 40 M€. Formé au sein du club de São Paulo, il sort d’un exercice plein avec pas moins de 42 apparitions (6 buts et 6 passes décisives). Gaucher, il évolue la plupart du temps sur le côté droit et est capable d’évoluer en piston. Son évolution sera surveillée de près, notamment au Brésil. Il n’a encore jamais été convoqué par la Seleçao.