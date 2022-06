JT Foot Mercato : le Barça va frapper fort

La suite après cette publicité

De l’argent et de idées au Barça

Le FC Barcelone a officialisé une entrée d'argent énorme, de quoi promettre un été de folie en Catalogne. Tout cet argent pourrait par exemple faire avancer rapidement le cas Lewandowski. Aux dernières nouvelles, le Barça avait fait une nouvelle offre au Bayern, qui d'après la presse espagnole, s'élevait à 32 M€ + 5 M€ de bonus. Autre gros transfert potentiel, celui de Jules Koundé. Il est la priorité de Xaxi et le Barça serait la destination favorite du Français. Il faudra lever sa clause libératoire d'environ 60 M€. En cas d'échec sur ces deux dossiers, les Barcelonais pensent à Angel Di Maria et Kalidou Koulibaly comme plan B. Nouveau changement dans le dossier Memphis Depay, le Néerlandais n'aurait pas du tout l'intention de bouger. D'ailleurs, il discute prolongation avec les Barcelonais. Pour finir ce focus, le club catalan a annoncé officiellement le départ de Dani Alves hier. Côté arrivées, les Culés ont signé le jeune Pablo Torre qui a paraphé un contrat de 4 ans en Catalogne.

C'est bouclé pour Mané

Ça commence à sentir bon pour le Bayern Munich avec Sadio Mané. Le club allemand est revenu à la charge avec une nouvelle offre. Et cette fois, elle est bien supérieure aux deux propositions précédentes. On parle d'un chèque d’environ 50 M€. Un montant qui répond enfin aux exigences de Liverpool. D'ailleurs dans le même temps, Sky Allemagne affirme que les Reds ont donné leur accord au Bayern. L'arrivée de Mané serait donc bouclée. Sauf que d'après le média d'outre Rhin, le montant du transfert se situerait en dessous des 40 M€.

Ça bouge à Paris

Du côté, on apprend qu'un indésirable accepterait enfin de bouger. Il s'agit de Thilo Kehrer qui, d'après Sport Buzzer, un média allemand, aurait changé d'avis. Il ne serait plus contre l'idée de changer d'air et son nouvel agent étudierait le marché avec attention. Pour l'instant aucun club n'a filtré mais le défenseur allemand est maintenant ouvert à un départ. Par contre dans l'autre sens, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Vitinha, jeune milieu de terrain du FC Porto. Et pour le faire venir, le PSG pourrait lever sa clause libératoire qui s'élève à environ 40 M€.