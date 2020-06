Sheffield United : David McGoldrick prolonge jusqu'en 2022

Après avoir prolongé le bail de Billy Sharp et Oliver Norwood cette semaine, Sheffield United annonce une troisième extension de contrat. Celle de David McGoldrick (32 ans). L'attaquant aux 21 matches de Premier League cette saison (aucun but) a prolongé avec les Blades jusqu'en juin 2022.

« Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais passer les deux prochaines années, je suis sur la lune quand il s'agit de signer cette extension et continuer à faire partie de ce fantastique voyage que le club est en train de faire », s'est réjoui l'attaquant irlandais dans le communiqué du club.

