Bundesliga : le Werder et Hoffenheim ne parviennent pas à se départager

L'avant-dernier match de la cinquième journée de Bundesliga mettait aux prises deux équipes qui peuvent viser l'Europe, le Werder Brême (9e) et le TSG Hoffenheim (11e). Et ce match s'est vite emballé avec l'ouverture du score précoce de Maximilian Eggestein (5e). Rapidement en tête dans ce match, le Werder Brême pensait avoir fait le plus dur, mais Dennis Geiger égalisait pour Hoffenheim (22e).

À égalité 1-1 au moment de rentrer aux vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup lors de la seconde période. Finalement personne ne parvenait pas à prendre l'avantage. Le Werder Brême remonte à la sixième place tandis que le TSG Hoffenheim est huitième suite à ce match nul 1-1.

Le classement de la Bundesliga