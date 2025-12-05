Menu Rechercher
Commenter 39
CDM

CdM 2026, Argentine : la sortie étonnante de Lionel Scaloni sur l’Algérie

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lionel Scaloni avec le trophée du Mondial @Maxppp

Ce vendredi soir, les sélections qualifiées à la Coupe du monde 2026 sont fixées. Le tirage au sort a eu lieu à Washington et a notamment offert un groupe assez relevé à l’équipe de France avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq). Du côté du vainqueur de la dernière édition, l’Argentine, on aura aussi un groupe séduisant, mais beaucoup plus accessible.

La suite après cette publicité

Les coéquipiers de Lionel Messi défieront l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. Et Lionel Scaloni connaît très bien les Fennecs, de retour en Coupe du monde, 12 ans après. « Je connais l’entraîneur algérien ; il a été mon entraîneur (Vladimir Petkovic). J’étais avec lui juste avant le tirage au sort. Il m’a entraîné à la Lazio ; c’est un grand entraîneur. C’est une bonne équipe, avec de grands joueurs, un vivier de talents impressionnant qui alimente l’équipe de France et d’autres sélections nationales »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Algérie
Argentine

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Algérie Flag Algérie
Argentine Flag Argentine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier