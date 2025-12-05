CdM 2026, Argentine : la sortie étonnante de Lionel Scaloni sur l’Algérie

Ce vendredi soir, les sélections qualifiées à la Coupe du monde 2026 sont fixées. Le tirage au sort a eu lieu à Washington et a notamment offert un groupe assez relevé à l’équipe de France avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq). Du côté du vainqueur de la dernière édition, l’Argentine, on aura aussi un groupe séduisant, mais beaucoup plus accessible.

Les coéquipiers de Lionel Messi défieront l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. Et Lionel Scaloni connaît très bien les Fennecs, de retour en Coupe du monde, 12 ans après. « Je connais l’entraîneur algérien ; il a été mon entraîneur (Vladimir Petkovic). J’étais avec lui juste avant le tirage au sort. Il m’a entraîné à la Lazio ; c’est un grand entraîneur. C’est une bonne équipe, avec de grands joueurs, un vivier de talents impressionnant qui alimente l’équipe de France et d’autres sélections nationales »