LaLiga crée une nouvelle compétition à 130 M€

Les championnats sont toujours à la recherche d’innovations. Les générations se suivent et les attentes ne sont pas les mêmes. Il faut savoir vivre avec son temps et LaLiga l’a bien compris avec la création de cette nouvelle compétition. D’après Relevo, les décideurs du championnat espagnol souhaitent créer pour cette saison 2023/2024 un classement dit du "show" afin d’offrir encore plus de transparence et de visibilité pour le grand public. Il s’agit d’augmenter l’expérience du téléspectateur avec plus de caméras et de micros.

Toutes les idées sont bonnes pour apporter plus de contenus. On parle d’interviews d’entraineurs à la mi-temps, de davantage de disponibilités des joueurs et pour certains membres du staff technique, de montrer plus d’images dans le tunnel qui amène à la pelouse, de multiplier les angles de caméra sur différents types d’actions, d’enregistrer le son durant les échauffements… Tout est bon pour promouvoir LaLiga, qui travaille en parallèle avec Netflix sur un documentaire qui pourrait ressembler à celui sur la Formule 1, "Drive to survive".

Un classement pour déterminer l’argent à distribuer

Pour cela, il faut aussi trouver un accord avec les clubs afin qu’ils acceptent d’ouvrir leurs portes. C’est bien là tout le problème. Ils sont rarement enclins à tout montrer, ou alors en choisissant ce qu’ils veulent communiquer via leurs réseaux sociaux. Mais LaLiga a de la suite dans les idées. Pour les motiver, elle va distribuer un pactole de 130 M€ aux équipes professionnelles, qui sera attribué via un classement fonctionnant sur un système de points, à l’image de ce qui peut se faire en Ligue 1 avec le classement des pelouses. Cet argent serait directement prélevé sur les droits TV.

Il y aura un barème avec des critères qui rapporteront plus ou moins. À titre d’exemple, si l’entraîneur intervient régulièrement ou si le club met à disposition ses joueurs phares, il sera mieux noté. En théorie, certaines obligations médiatiques existent déjà mais ne sont pas toujours respectées. Pour le moment, il n’y a pas encore d’accord entre LaLiga et l’ensemble des clubs professionnels mais les dernières discussions sont très positives. Une prochaine réunion le 4 août pourrait acter cet ambitieux projet.