Real Madrid : Gareth Bale pourrait rester...

Contrairement à l’été dernier, il ne devrait pas y avoir de feuilleton Gareth Bale (30 ans) lors du prochain mercato estival. Selon les informations de The Sun, l’ailier international gallois est certain de rester au Real Madrid dans les mois à venir. La raison ? Les Merengues ne seront pas en mesure de recruter des stars en raison de la pandémie de coronavirus, qui impacte massivement la santé économique et financière des clubs de football.

Gareth Bale a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale espagnole. Le tabloïd britannique affirme que les dirigeants de la Casa Blanca ont indiqué à leur numéro 11 qu’ils étaient contents de le voir rester au Real Madrid. Après son départ avorté en direction de la Chine ou encore ses prétendues mauvaises relations avec Zinedine Zidane, son entraîneur, l’ancien joueur de Tottenham n’est apparu qu’à 14 reprises cette saison en Liga alors qu’il a été blessé à plusieurs reprises.