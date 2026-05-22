La presse émue par le premier titre de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, la France se bagarre avant la finale de la Coupe de France

Cristiano Ronaldo adulé par la presse après son titre avec Al-Nassr

“Cristiano champion”, titre AS. Fin de la malédiction pour Cristiano Ronaldo, qui décroche enfin la Saudi Pro League avec Al-Nassr ! Lors de l’ultime journée, le Portugais de 41 ans a guidé les siens vers la victoire et le titre face à Damac, 4-1 grâce à un doublé décisif, portant son total en carrière à 973 buts. Dans une rencontre tendue où Sadio Mané et Kingsley Coman ont également scoré, le génie de CR7 a libéré le stade d’un coup franc excentré astucieux. Ce triomphe permet à la troupe de Jorge Jesus de coiffer au poteau l’Al-Hilal de Karim Benzema pour s’offrir la 11e couronne de l’histoire du club. À quelques jours de disputer sa sixième Coupe du Monde, l’éternel numéro 10 valide son 36e trophée majeur. “CR7 Roi d’Arabie”, titre Mundo Deportivo. Libéré d’un immense poids, Cristiano Ronaldo a fondu en larmes après avoir guidé Al-Nassr vers le onzième titre de champion de son histoire. Le quintuple Ballon d’Or s’offre sa toute première Saudi Pro League après des mois de tempête et de pression médiatique. Le Figaro a aussi pris le temps de parler du premier titre de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. L’info a aussi été relayée dans le pays voisin, au Qatar, via le média Gulf Times. “Ronaldo marque deux fois pour mettre fin à la longue attente du titre de Saudi Pro League”, écrit le média qatari. Désormais couronné de succès sur le plan national, la superstar portugaise peut sereinement tourner son regard de compétiteur hors norme vers son ultime et plus grand défi : la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Des affrontements entre ultras avant la finale de la Coupe de France

Ce soir a lieu le match des extrêmes en finale de la Coupe de France. Une rencontre qui oppose un Racing Club de Lens flamboyant à un OGC Nice au bord du gouffre. À la veille du choc, de graves violences ont éclaté jeudi soir dans le 10e arrondissement de Paris, où une centaine de supporters niçois a provoqué une importante rixe sur le Quai de Valmy. Le bilan fait état de six blessés, dont un grave, avant que l’intervention rapide des forces de l’ordre ne permette l’interpellation de 65 personnes, placées en garde à vue en possession d’armes blanches, de cagoules et de gants coqués. Classée à haut risque par les autorités, cette finale fait l’objet d’une surveillance extrême en raison du lourd passif entre les deux camps et des alliances redoutées entre ultras niçois et lillois. Les policiers de la DNLH restent sur le qui-vive face au risque d’affrontements accrus aux abords de l’enceinte de Saint-Denis ce vendredi soir.

La première grande mission de José Mourinho au Real Madrid

Dans les colonnes d’AS, on évoque José Mourinho qui va faire face à la fracture du vestiaire madrilène. La mission : recoller les morceaux d’un vestiaire totalement brisé après une saison blanche et chaotique. En plus de devoir faire cohabiter les egos de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, le "Special One" va devoir éteindre de véritables incendies internes. Entre la violente altercation à 500 000 € d’amende entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, la gifle d’Antonio Rüdiger à Álvaro Carreras, et la fracture nette causée par le départ de Xabi Alonso, l’ambiance est devenue délétère au Bernabéu. Pire encore, le malaise Kylian Mbappé, lassé d’être dépeint comme le "méchant" et relégué sur le banc contre Oviedo, a fini d’ébranler l’institution.