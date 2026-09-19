Süper Lig : avec un triplé de Mohamed Salah, Trabzonspor humilie Galatasaray

Ce samedi, c’était soir de choc en Turquie. Finalement, dans un match à sens unique, Trabzonspor a corrigé Galatasaray grâce à une prestation magistrale de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien a ouvert le score dès la 4ᵉ minute, délivré une passe décisive pour Noah Saviolo (39e), puis creusé l’écart avant la pause (44e) pour assommer des Stambouliotes dépassés et menés à la mi-temps (3-0).

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La seconde période a tourné au cauchemar absolu pour Galatasaray. Malgré quelques tentatives sorties par André Onana, les visiteurs ont sombré sous le triplé de Salah (4-0, 80e) avant de perdre leurs nerfs, voyant d’abord leur entraîneur Okan Buruk être expulsé (72e), puis Lesley Ugochukwu recevoir un carton rouge direct en fin de match (87e) pour sceller une défaite 4-0 sans appel. Galatasaray s’incline pour la première fois, mais conserve la tête du classement. Trabzonspor remonte à la 5e place.