PSG : Christophe Galtier détaille le rôle de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Et si cette saison était celle de la réhabilitation pour Sergio Ramos ? Arrivé librement l'été dernier après une fin d'aventure au Real Madrid - le club madrilène n'avait pas souhaité prolonger son capitaine en raison d'une forme physique inquiétante - l'Espagnol devait prouver qu'il n'était pas encore fini pour le haut niveau. À 36 ans, il avait donc décidé de relever un nouveau défi du côté du PSG avec l'objectif ultime de soulever la Ligue des champions. Le club de la capitale avait aussi ciblé la légende du Real Madrid pour son caractère et son leadership. Sergio Ramos devait, en effet, apporter toute son expérience du très haut niveau et sa sérénité à une équipe qui en a toujours manqué.

Mais voilà, arrivé blessé à Paris, le cas Sergio Ramos a vite tourné au fiasco. Incapable de revenir de blessure, l'international espagnol a fini par passer un temps fou à l'infirmerie (seulement 13 matches disputés sur toute la saison). Quand il participait aux entrainements collectifs, SR4 rechutait dans la foulée et restait éloigné des terrains plusieurs semaines. Et quand il arrivait à disputer quelques bouts de matches, il était incapable d'enchaîner par la suite. Une situation qui avait fait beaucoup parler aussi bien en France qu'en Espagne. Les supporters parisiens commençaient donc à désespérer et à se demander s'il pourrait un jour revenir de manière durable au cœur de la défense.

«Sergio Ramos est bien physiquement, il travaille»

Après une fin de saison rassurante avec le PSG sous Mauricio Pochettino, Sergio Ramos a confirmé sa bonne forme physique lors de la préparation estivale avec Christophe Galtier. Titulaire très souvent avec le technicien français, l'ancien défenseur du Real a rassuré lors des rencontres et continue même de monter en puissance. Il a d'ailleurs trouvé le chemin des filets après un match abouti lors du Trophée des Champions face à Nantes. En conférence de presse, Christophe Galtier a tenu a salué son état de forme. Il n'a manqué aucune séance lors de la préparation. «Il a beaucoup joué lors des matches amicaux. Il est bien physiquement. Il travaille. Il a eu un choc sur le quadriceps lors du match à Nantes et c'est pour ça que je l'ai interrogé pour savoir s'il pouvait continuer à jouer, car je le découvre aussi. Comme c'est un grand compétiteur, et même s'il avait mal, et comme il a moins joué la saison dernière, il a tenu à finir le match pour montrer qu'il était performant et disponible», a-t-il expliqué.

L'ancien coach de Nice a également été interrogé sur le rôle de SR4 au sein du vestiaire. Car si l'Espagnol semble pleinement intégré dans le onze titulaire de son entraîneur, il a aussi un rôle très important auprès de ses coéquipiers. «Sergio Ramos fait partie des cadres du vestiaire. Disons que ce profil de joueur même s'il ne joue pas, c'est toujours un joueur d'expérience qui doit te ramener l'exigence du très haut niveau. Tu ne peux pas faire sa carrière, jouer 800 matches, gagner 4 fois la Ligue des champions, sans avoir été exemplaire, exigeant et pro. Il fait automatiquement partie des cadres. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière de coach d'avoir des cadres qui ne jouent pas, car il y a meilleur qu'eux. Mais je m'appuie toujours sur le vécu de mes cadres et sur ce qu'ils doivent amener en termes de professionnalisme aux autres joueurs. Et même à moi. Car ils ont un vécu que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Et ils peuvent aussi répondre à des questions que je peux me poser», a-t-il détaillé. En espérant pour le PSG et pour le joueur que cela continue cette saison.