Amical : Bournemouth colle un 10-1 au Genoa !

«10-1 en 4x30 minutes… Encore un bon entraînement pour les gars». Le résumé de Bournemouth sur son site se veut un brin chambreur à l’égard de son adversaire du jour. Il faut dire que le club anglais a collé une sacrée raclée au Genoa (Serie A) en amical ce mardi.

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Certes le format était un peu atypique avec quatre quarts temps de 30 minutes mais ça n’a pas empêché les Cherries de marquer à dix reprises tout au long de la confrontation. Après un premier quart temps remporté 1-0, Bournemouth a accéléré pour emporter les trois suivants plus largement, 3-1 puis deux fois 3-0. Le club de Daniele De Rossi repart avec un gros mal de crâne d’Angleterre.