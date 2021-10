Stade Rennais - PSG : les compositions sont tombées

La 9e journée de Ligue 1 propose un duel intéressant entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Bretons se présentent en 4-4-2 avec Alfred Gomis comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Birger Meling forment la défense. Jonas Martin et Flavien Tait se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Benjamin Bourigeaud et Kamaldeen Sulemana prennent les couloirs. Devant, Gaëtan Laborde et Martin Terrier sont associés.

De son côté, le Paris Saint-Germain opte pour un 4-2-3-1 où Gianluigi Donnarumma prend place dans les buts. Il est positionné derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Idrissa Gueye et Marco Verratti assurent le double pivot. Seul en pointe, Kylian Mbappé est soutenu par Angel Di Maria, Lionel Messi et Neymar.

Les compositions

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Martin, Tait, Sulemana - Laborde, Terrier

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Verratti - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé

