Portugal : Cristiano Ronaldo sort du silence après les énormes polémiques !

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal avait laissé derrière lui une immense zone de turbulences. Quelques jours plus tôt, le quintuple Ballon d’Or avait quitté le camp de la sélection à Copenhague après une série d’événements qui avaient profondément tendu sa relation avec Jorge Jesus. Après avoir débuté sur le banc face à la Norvège et être resté sans entrer en jeu malgré un long échauffement, le capitaine portugais avait ensuite appris qu’il ne débuterait pas non plus face au Danemark. Le technicien portugais avait publiquement assuré qu’il n’y avait « aucun incident », tout en revendiquant la responsabilité totale de ses choix. Ronaldo, lui, avait finalement annoncé son départ du rassemblement après un échange avec Pedro Proença, président de la Fédération portugaise, promettant alors de révéler « la vérité » sur les raisons de sa décision.

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Depuis, les spéculations n’avaient cessé de grossir autour de l’avenir international de CR7. À 41 ans, alors qu’il avait déjà laissé entendre que cette saison pourrait être la dernière de sa carrière, son départ brutal avait immédiatement fait planer le doute sur la suite de son aventure avec le Portugal. La victoire convaincante des Portugais face au Danemark, obtenue sans leur capitaine, n’avait évidemment pas calmé les débats. Jorge Jesus avait ensuite maintenu la porte ouverte à un retour de Ronaldo, expliquant que la décision lui appartenait, tandis que le joueur avait gardé le silence. Mais ce mardi 6 octobre, le Portugais a finalement décidé de prendre la parole. Et il a choisi de ne rien éluder, livrant une déclaration particulièrement longue dans laquelle il revient point par point sur les discussions avec son sélectionneur, le déroulement du rassemblement et les raisons précises qui l’ont poussé à quitter ses partenaires.

Ronaldo lâche ses quatre vérités

Dès les premières lignes de son communiqué, Cristiano Ronaldo annonce la couleur. « Comme promis, j’ai décidé de raconter, à la première personne et de manière directe, les circonstances entourant la dernière étape du parcours de l’équipe nationale. » Le Portugais explique ensuite qu’il avait déjà préparé, après la Coupe du Monde 2026, une lettre destinée au peuple portugais pour annoncer son départ définitif de la sélection. Mais la Fédération portugaise aurait alors insisté pour le convaincre de poursuivre l’aventure. Ronaldo affirme également que Pedro Proença lui avait demandé son avis concernant le futur sélectionneur, et qu’il avait personnellement validé le choix de Jorge Jesus. « Par conséquent, le jour de la présentation de l’entraîneur actuel, j’étais sincèrement satisfait de ce choix. C’était la bonne option, comme le prouvent les résultats », assure-t-il. Une précision importante puisque le conflit actuel oppose désormais l’attaquant de 41 ans à un entraîneur dont il explique avoir lui-même approuvé la nomination.

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Le cœur de sa version concerne ensuite le fameux plan de gestion physique qui aurait été établi avec Jorge Jesus avant le rassemblement. Ronaldo affirme que le sélectionneur lui avait assuré qu’il comptait sur lui et que sa présence était « essentielle à son projet », tout en lui expliquant qu’il jouerait le premier et le dernier match de la trêve. Le joueur raconte surtout que Jesus lui avait initialement proposé de ne pas accompagner le groupe en Norvège et au Danemark. Une proposition qu’il aurait immédiatement refusée. « Ne pas jouer les matchs à l’étranger ne signifierait pas que je renoncerais à être capitaine de notre équipe. Ce privilège de rester au Portugal ne serait pas un bon exemple », écrit-il. Quelques jours plus tard, Ronaldo assure avoir encore échangé avec son entraîneur dans le calme, avant de respecter le plan prévu. Puis tout aurait basculé en Norvège. « À ma grande surprise, il m’a demandé si je me sentais capable de jouer 30 minutes », raconte-t-il, expliquant avoir accepté malgré un programme de récupération différent. « Il m’a répondu que je devais être prêt car je jouerais 30 minutes. Le reste appartient à l’histoire. Je me suis échauffé depuis la mi-temps, j’ai vu les minutes défiler et je n’ai pas été appelé à jouer. L’entraîneur n’avait pas tenu sa promesse. »

Ronaldo reconnaît ensuite sa propre part de responsabilité dans cette séquence, notamment lorsqu’il n’est pas allé saluer les supporters après la victoire contre la Norvège. « C’est une erreur dont je suis entièrement responsable et qui n’aurait pas dû se produire », admet-il, avant de présenter ses excuses au peuple portugais, aux supporters et à ceux qui avaient fait le déplacement pour le voir. Mais le joueur détaille surtout la réunion organisée 48 heures plus tard avec Jorge Jesus et Simão Coutinho, directeur sportif d’Al-Nassr, qui aurait assisté aux échanges précédents. Selon Ronaldo, une solution avait alors été trouvée pour mettre fin à la polémique. Le sélectionneur devait expliquer publiquement ce qui avait été convenu en privé et reconnaître son erreur. « Nous avons terminé cette réunion par une accolade avec l’entraîneur, qui m’a promis de confirmer en conférence de presse ce qu’il venait de me dire et que l’affaire était close », affirme-t-il. Or, selon CR7, la conférence de presse aurait pris une tout autre tournure. « Cela n’avait rien à voir avec notre réunion ; j’ai entendu des propos et une agressivité qui me semblent injustifiés, une attitude de “je veux, je peux et j’ordonne” dont je n’avais jamais, même de loin, entendu parler en privé la veille. » C’est cette rupture de confiance que le Portugais présente aujourd’hui comme le véritable point de bascule ayant conduit à son départ du rassemblement.

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🚨 Cristiano Ronaldo brise enfin le silence sur son départ du rassemblement du Portugal ! 🇵🇹 Dans un long communiqué en 8 points, CR7 revient en détail sur son différend avec Jorge Jesus et reconnaît avoir commis une erreur en quittant le stage. La suite après cette publicité Le Portugais affirme notamment que le sélectionneur lui avait promis un plan précis, avant de lui demander finalement de se préparer pour jouer 30 minutes en Norvège… sans le faire entrer. Ronaldo assure ensuite que Jorge Jesus lui aurait promis de rétablir publiquement sa version des faits, mais que la conférence de presse ne s’est pas déroulée comme convenu. Il estime donc avoir subi une deuxième « rupture de parole », ce qui l’a poussé à quitter le rassemblement. Mais CR7 assume également sa responsabilité : 🗣️ « Je dois aussi présenter mes excuses à mes coéquipiers de la sélection. » Et surtout, Ronaldo demande lui-même à être sanctionné par la FPF : 🗣️ « La conséquence de mon acte doit être évaluée et punie par la Fédération portugaise de football. […] Je ne suis pas un joueur comme les autres, je suis capitaine et cela constitue une circonstance aggravante. » Enfin, il assure que sa carrière internationale n’est pas terminée. Après sa suspension, s’il est en forme et performant avec Al-Nassr, Ronaldo affirme qu’il restera disponible pour représenter le Portugal et continuer à gagner avec la Seleção. 👉 Cristiano Ronaldo va-t-il réussir à renouer avec Jorge Jesus et poursuivre son aventure avec le Portugal ? 👀— Foot Mercato (@footmercato) October 6, 2026

Lire le communiqué complet de Cristiano Ronaldo

«Comme promis, j’ai décidé de raconter, à la première personne et de manière directe, les circonstances entourant la dernière étape du parcours de l’équipe nationale. Après la Coupe du monde 2026, j’ai préparé une lettre au peuple portugais, que je conserve encore, avec les mots que je souhaite leur adresser lorsque je quitterai définitivement notre équipe. À la fin de la compétition, dès mon retour des États-Unis, le président de la Fédération m’a demandé et a insisté pour que je reconsidère ma décision de partir, car la FPF souhaitait que je continue. Immédiatement après, il m’a demandé mon avis sur le nom du sélectionneur national actuel, qu’il envisageait, ainsi que sur d’autres noms qu’il ne m’a pas révélés. J’ai répondu au président de la Fédération que, selon moi, ce serait le bon choix.

Par conséquent, le jour de la présentation de l’entraîneur actuel, j’étais sincèrement satisfait de ce choix. C’était la bonne option, comme le prouvent les résultats. Quelques jours plus tard, j’ai reçu un premier appel du nouvel entraîneur de l’équipe nationale qui souhaitait me rencontrer en personne. J’ai accepté et nous avons fixé un rendez-vous à la fin de mes vacances. Nous nous sommes rencontrés à la Cité du Football où mon club tenait son stage de préparation d’avant-saison. Ce jour-là, l’entraîneur m’a dit qu’il comptait sur moi et que ma présence était essentielle à son projet. Il m’a présenté sur-le-champ le plan de ma participation. Il m’a expliqué que je jouerais le premier et le dernier match et que, pour des raisons de gestion physique, il effectuerait systématiquement trois ou quatre changements par rencontre. À ce moment-là, il m’a suggéré de ne pas accompagner l’équipe nationale en Norvège et au Danemark. Il m’a proposé de jouer le premier match et de rester au Portugal, puis de les rejoindre avant la rencontre au stade Dragão.

J’ai immédiatement refusé cette offre. Il me semblait évident que je ne pouvais pas l’accepter. Ne pas jouer les matchs à l’étranger ne signifierait pas que je renoncerais à être capitaine de notre équipe. Ce privilège de rester au Portugal ne serait pas un bon exemple. L’entraîneur a finalement approuvé mon analyse. Simão Coutinho, directeur sportif d’Al Nassr, à qui l’actuel sélectionneur national a rendu compte tout au long de la saison dernière et l’un des responsables de sa signature par le club en 2025, a assisté à cette conversation. À la veille du stage d’entraînement, l’entraîneur est venu chez moi à Lisbonne pour un nouvel entretien, à sa demande. La conversation s’est déroulée dans le calme et tous les principes convenus en août ont été respectés.

J’ai joué le match contre Alvalade et, malgré mon remplacement, je n’ai posé aucun problème. J’ai personnellement remis le brassard de capitaine à Bruno Fernandes, sans me douter un instant que je faisais peut-être mes derniers pas en tant qu’athlète et capitaine de l’équipe nationale. Ce qui comptait pour moi ce jour-là, c’était notre victoire. Gagner, c’est toujours bien, mais gagner au Portugal et pour mon pays, c’est encore mieux. Le jour du match en Norvège, à l’heure du déjeuner, un adjoint du sélectionneur national est venu à notre table et m’a informé que l’entraîneur souhaitait me parler. À ma grande surprise, il m’a demandé si je me sentais capable de jouer 30 minutes. J’étais entièrement concentré sur ma récupération, intégré à l’équipe comme toujours, et je pensais ne pas jouer ce jour-là. Aucun problème.

Cette demande sortait de mon plan de récupération et d’entraînement – car je ne devais jouer que le 4 à Dragão – mais j’ai évidemment accepté. Il m’a répondu que je devais être prêt car je jouerais 30 minutes. Le reste appartient à l’histoire. Je me suis échauffé depuis la mi-temps, j’ai vu les minutes défiler et je n’ai pas été appelé à jouer. L’entraîneur n’avait pas tenu sa promesse. À la fin du match, je voulais simplement que tout se termine par une victoire et être seul. Je ne suis pas allé saluer les supporters. C’est une erreur dont je suis entièrement responsable et qui n’aurait pas dû se produire. Je présente mes excuses au peuple portugais qui nous a soutenus avec ferveur, je présente mes excuses aux supporters, et je présente mes excuses à tous ceux qui, sans être portugais, ont fait le déplacement pour me voir et que j’ai pu décevoir.

Après 48 heures, nous avons eu une conversation, moi, l’entraîneur et Simão Coutinho, puisque c’était lui qui avait suivi nos conversations en août. Ce fut un moment intense, très direct, sans aucun filtre. Nous avons convenu qu’il n’y avait qu’une seule façon de mettre fin à cette « affaire » : que l’entraîneur répète ce qu’il venait de me dire en privé, en présence de Simão Coutinho, mais dans la salle de presse. L’accord était simple : l’entraîneur commencerait la conférence de presse par ce sujet, cherchant à clore le débat en disant la vérité. Il affirmerait n’avoir jamais demandé à jouer.

Aucun d’eux, c’était l’entraîneur et personne d’autre, qui m’a proposé le plan de ce camp d’entraînement, et c’était une erreur de me faire m’échauffer pour finalement ne pas jouer, et si cela se reproduisait, je ne le referais pas. Nous avons terminé cette réunion par une accolade de l’entraîneur, qui m’a promis de confirmer en conférence de presse ce qu’il venait de me dire et que l’affaire était close. Je ne jouerais pas au Danemark, mais je jouerais contre Porto. Le tout en présence de Simão Coutinho, comme toujours. À la demande de l’entraîneur, une réunion par vidéoconférence a ensuite eu lieu entre lui, Simão Coutinho et Tiago Craveiro, qui a résumé ce que nous avions discuté. Un bref document a été produit, que j’ai personnellement validé, et qui, en ma connaissance, a été remis au sélectionneur, comme il l’avait demandé. La conférence s’est déroulée exactement comme prévu : l’attitude n’avait rien à voir avec notre réunion ; j’ai entendu des propos et une agressivité qui me semblent injustifiés, une attitude de « je veux, je peux et j’ordonne » dont je n’avais jamais, même de loin, entendu parler en privé la veille.

Les notes que j’ai validées étaient les suivantes :

Je pense qu’il est important, surtout parce que c’est la vérité, de clarifier certaines choses avant de parler du Danemark : J’ai personnellement proposé à Cristiano, sans intermédiaire, un plan pour sa saison sportive avec l’équipe nationale. Ce fut une longue et très bonne conversation. Je sais à quel point il vit et aime l’équipe nationale et le poids qu’elle a dans le monde, et plus encore le poids et l’influence positive qu’elle a eus sur l’équipe nationale pendant 24 années consécutives. Le plan que j’ai proposé à Cristiano a été accepté. Il n’a jamais remis en question mes choix. Il était exemplaire, loyal et professionnel. Le match contre la Norvège n’était pas prévu dans le plan que j’avais établi pour lui. Cependant, j’estimais qu’il avait bien récupéré physiquement du premier match et je lui ai dit que je pourrais être amené à le faire jouer. Cristiano a accepté. J’ai commis une erreur en faisant s’échauffer un joueur du calibre de Pelé ou de Maradona pour ensuite ne pas le faire entrer en jeu. Si c’était aujourd’hui, je ne le referais pas. Pour conclure : je veux Cristiano en équipe nationale. En fait, je le veux vraiment. Heureusement, il croit en moi. Il croyait en moi à Al Nassr et il croit en moi ici aussi.

Concernant le fait de ne pas avoir salué les supporters, nous en avons déjà parlé. Un joueur qui compte plus de 230 sélections en équipe nationale ne s’attend pas à ce que je lui donne des leçons d’amour pour le Portugal. C’était un moment de frustration qui n’efface rien. C’est le joueur qui signe le plus d’autographes, prend le plus de selfies et témoigne le plus d’affection aux supporters. N’inventons pas de problèmes là où il n’y en a pas. Quand on est mécontent, on réagit. C’est tout.

Aucun de ces messages ne mentionnait donc que l’entraîneur s’était même excusé auprès de moi. C’était la deuxième fois que je manquais à ma parole. J’ai décidé de quitter mon stage sans tolérer d’autres promesses non tenues. Pour moi, la vérité reste primordiale dans les relations humaines. Même si c’est difficile à entendre, j’ai besoin qu’on me dise la vérité. De plus, lors d’une conversation que j’ai eue avec le président de la Fédération portugaise de football et le sélectionneur national le matin même de cette conférence de presse, ce que vous pouvez certainement vérifier, j’ai réaffirmé que s’ils ne souhaitaient pas ma présence, ils n’avaient qu’à me le dire. Il leur suffisait d’être francs. J’aurais accepté et promis que nous préparerions quelque chose de beau, comme je l’espère, et que personne ne s’en offusquerait. Je m’en souviens comme si c’était hier. Ils ont répondu à l’unisson : « Non. » Que ma place était dans l’équipe nationale.

Jamais, au cours de mes presque 25 ans de carrière, je ne me suis immiscé dans les décisions techniques ou tactiques prises par un entraîneur ou un sélectionneur national. J’accepte, pour le meilleur ou pour le pire, leurs propositions. Je respecte leurs décisions et, lorsqu’ils ne les tiennent pas, je considère que ma place n’est plus là. Je dois également présenter mes excuses à mes coéquipiers pour avoir quitté le camp d’entraînement. Malgré la trahison totale de la parole de l’entraîneur, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont assisté à ces conversations, je n’aurais pas dû agir ainsi. J’en suis entièrement responsable. Je présente à nouveau mes excuses au peuple portugais, mais le fait de ne pas avoir tenu ma parole a des conséquences profondes pour moi. J’ai senti qu’à partir de ce moment-là, ma présence continue ne ferait que nuire à l’équipe, et j’ai fait ce que j’avais toujours dit que je ferais si je ne me sentais pas utile : j’ai fait mes valises et je suis parti. Les conséquences de mes actes doivent être évaluées et sanctionnées par la Fédération Portugaise de Football. J’estime que la sanction ne doit pas être atténuée. Je ne suis pas un joueur comme les autres ; je suis le capitaine de l’équipe, et cela constitue une circonstance aggravante. Je me suis déjà excusé, mais je sais que les actes doivent avoir des conséquences. Quiconque est impliqué dans le football, comme moi, sait que, quel que soit son statut, les règles sont les mêmes pour tous.

À ce propos, j’ai beaucoup entendu parler de matchs d’adieu, du fait que je dois faire des adieux dignes, et que la Fédération souhaite me donner cette opportunité. J’ai appris dans la vie, souvent quand j’avais faim et rien à manger, que personne ne donne rien à personne. Je peux promettre à tous mes fans, et plus particulièrement aux fans portugais, que nous jouerons un ou plusieurs matchs d’adieu ; il y aura du temps pour cela. Mais quand je pense à l’équipe nationale, je pense surtout à la compétition. C’est à ça que j’ai pensé le jour où j’ai appris la mort de mon père. J’étais en stage avec l’équipe nationale et j’ai décidé de rester jusqu’à la fin du match du lendemain. J’ai fait pour mon pays ce que je ne ferais jamais pour un club. Par conséquent, si je suis en bonne forme physique, que je joue pour mon club et que je marque des buts, après avoir purgé la suspension qui me sera infligée, je serai disponible, comme je l’ai toujours été jusqu’à présent, pour concourir et gagner pour notre équipe nationale.

Croyez-moi, c’est la pure vérité.

Cristiano Ronaldo

6 octobre 2026»