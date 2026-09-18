Liga
Barça : la sortie cash de Raphinha sur son avenir
@Maxppp
Inarrêtable depuis le début de saison, Raphinha empile les buts et les passes décisives avec le FC Barcelone. Symbole de l’efficacité offensive des Culers, le Brésilien a d’ailleurs confirmé, ce vendredi, sa volonté de prolonger son aventure sous le maillot des Blaugranas.
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«Oui je veux prolonger, je serai très heureux de signer un nouveau contrat et si possible de terminer ma carrière ici», a notamment lancé l’ancien joueur du Stade Rennais chez Rac1, radio catalane. Pour rappel, ces derniers mois, le joueur de 29 ans a régulièrement été cité du côté de l’Arabie saoudite.
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