Barça : la sortie cash de Raphinha sur son avenir

Inarrêtable depuis le début de saison, Raphinha empile les buts et les passes décisives avec le FC Barcelone. Symbole de l’efficacité offensive des Culers, le Brésilien a d’ailleurs confirmé, ce vendredi, sa volonté de prolonger son aventure sous le maillot des Blaugranas.

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«Oui je veux prolonger, je serai très heureux de signer un nouveau contrat et si possible de terminer ma carrière ici», a notamment lancé l’ancien joueur du Stade Rennais chez Rac1, radio catalane. Pour rappel, ces derniers mois, le joueur de 29 ans a régulièrement été cité du côté de l’Arabie saoudite.