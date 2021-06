Euro 2020, Belgique : Eden Hazard inquiet sur son état physique

Remplaçant contre la Russie (3-0) et le Danemark (2-1), Eden Hazard a été précieux pour la Belgique lors de ses entrées lors de cet Euro 2020. Trop juste cependant pour jouer 90 minutes, il se distingue dans un rôle de joker de luxe pour l'instant. Présent en conférence de presse avant d'affronter la Finlande, le joueur du Real Madrid a évoqué sans concession sa situation physique : «je n'ai jamais douté de mes qualités. Je sais ce que je peux faire sur un terrain de football. Ce que je ne sais pas, c'est si ma cheville sera la même qu'il y a dix ans. C'est la vie. Je ne jouerai peut-être pas les 90 minutes. Nous verrons ce que je ressens. Je ne suis pas à cent pour cent, mais je suis prêt à commencer.»

Un véritable aveu de la part du Belge qui est de plus en plus fragile alors qu'il n'a que 30 ans. Pour autant, il s'estime capable de faire face à la pression qu'exige le plus haut niveau : «je veux jouer tous les matchs et montrer ma qualité. Si j'y pense, mieux vaut ne pas jouer. Je dois faire face et jouer mon jeu. Je dois être plus intelligent et trouver des solutions. Au Real Madrid, il y a une grande pression, mais en Belgique aussi. Quand je sors sur le terrain, je donne tout. Sur le terrain, je ne pense pas à la pression que je subis.»