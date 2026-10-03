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Matchs Amicaux

Amical : le Cameroun s’impose contre la Côte d’Ivoire

Par Kevin Massampu
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Côte d'Ivoire 0-1 Cameroun

Presque un an après leur dernier face-à-face, Ivoiriens et Camerounais se retrouvaient en amical, ce samedi soir. À Abidjan, le choc entre les deux nations africaines a finalement tourné en faveur de la sélection de David Pagou (1-0). Bil Nsongo (22 ans) a été l’unique buteur de cette rencontre, à la 46e minute de jeu, sur une passe du Lorientais, Arthur Avom. Mahamadou Nagida (Rennes), Harouna Djibirin (Angers), Danny Namaso (Auxerre) étaient également titulaires côté Camerounais, tandis que Rayan Fofana (Le Havre), Patrick Zabi (Paris FC) et Christ Tapé (Toulouse) étaient alignés d’entrée par Hervé Renard.

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Également engagés dans les éliminatoires pour la CAN 2027, le Cameroun et la Côte d’Ivoire ont connu des fortunes assez différentes, avec deux victoires pour les Éléphants contre le Ghana (2-0) et la Somalie (0-2), tandis que les Lions Indomptables ont gagné leur premier match contre les Comores (3-1), avant d’être tenus en échec par la République du Congo (1-1).

Pub. le - MAJ le
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