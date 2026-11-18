Antoine Griezmann s’apprête à vivre son premier grand rendez-vous à élimination directe en Major League Soccer. Arrivé à Orlando en juillet dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, l’attaquant français de 35 ans affrontera Cincinnati vendredi, à domicile, lors du play-in de la conférence Est, un barrage décisif pour accéder aux play-offs. « Je pense que je vais vivre un match comme en Europe, comme un match de Ligue des champions. C’est pour ça que je suis ici. C’est pour ça que j’ai choisi Orlando : je veux jouer ces matchs », a confié le champion du monde 2018, impatient de découvrir l’atmosphère des rencontres à élimination directe aux États-Unis. Conscient de l’enjeu, l’ancien Colchonero a également insisté sur l’importance du soutien des supporters. « Il faut gagner, car c’est la victoire ou l’élimination. On m’a dit que l’ambiance est incroyable et que les matchs sont extraordinaires, différents de ceux de la saison régulière. Ils sont plus tactiques et plus passionnés », a-t-il expliqué. Griezmann assure que ses coéquipiers sont prêts à relever le défi, après une deuxième partie de saison qui a complètement changé le visage de la franchise floridienne.

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Et si Orlando peut encore rêver de poursuivre son aventure en MLS, c’est notamment grâce à l’impact immédiat d’Antoine Griezmann. Avec 14 buts et 7 passes décisives en seulement 18 rencontres, le Français a largement contribué à faire remonter son équipe de la treizième à la huitième place de la conférence Est, synonyme de qualification pour le play-in. Des performances remarquables qui lui ont permis d’être élu recrue de l’année 2026, avec 51,02 % des suffrages, devant les Brésiliens Guilherme Augusto (25,12 %) et André Luiz (6,19 %). Il devient ainsi le premier Français à remporter cette distinction en MLS. Depuis son arrivée, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a également été désigné meilleur joueur de la journée à deux reprises et joueur du mois d’octobre-novembre, une récompense qu’aucun Français n’avait obtenue depuis Thierry Henry en mars 2012. Désormais, Griezmann espère prolonger cette dynamique lors des phases finales, avec l’ambition de mener Orlando le plus loin possible dans la compétition.