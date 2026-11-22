Ballon serré contre le torse, regard fuyant face à l’attroupement de ses coéquipiers et un Conrad Harder dégoûté : samedi soir, la scène avait des airs de déjà-vu à Strasbourg. Malgré les interventions de Lucas Högsberg, l’ami du tireur attitré, Martial Godo n’a rien voulu entendre avant de voir sa frappe décroisée repoussée par Egil Selvik et l’égalisation s’envoler face à Brest (0-1). Une nouvelle séquence qui ravive le feuilleton récurrent des penalties en Alsace, déjà marqué par les accrochages passés autour de Julio Enciso, Joaquin Panichelli ou Ismaël Doukouré, alors que l’ailier ivoirien avait déjà été impliqué par le passé.

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En conférence de presse, le discours a vite pris une tournure beaucoup plus sèche pour tenter de refermer ce quatrième chapitre en un an. Visiblement agacé par cet épisode qui a gâché le 120e anniversaire du club et ses débuts, le nouvel entraîneur strasbourgeois Vitor Matos a coupé court : «je déteste ça.» Tout en assurant avoir déjà repris les choses en main dans le vestiaire, le technicien a posé un ultimatum clair pour l’avenir : «cela arrive assez souvent dans le football. Mais cela ne doit pas arriver et cela n’arrivera plus.» Quatre fois en un an, c’est aussi le signe d’un vestiaire qui n’a pas l’air d’aller forcément dans la même direction collectivement…