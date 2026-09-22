PSG : les Parias Cohortis définitivement bannis du Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a pris une décision définitive concernant les Parias Cohortis. Cette section du Collectif Ultras Paris, composée d’environ 80 membres, n’a désormais plus accès à la tribune Auteuil du Parc des Princes et ne pourra plus participer aux déplacements du club. Le groupe avait déjà été temporairement écarté la saison dernière après une violente altercation entre supporters parisiens lors du déplacement à Angers, mais son retour était conditionné au respect de plusieurs exigences fixées par le club, comme le rapport le journal Le Parisien.

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Parmi ces conditions, le PSG demandait notamment aux Parias Cohortis de se séparer de leurs membres impliqués dans des violences et de modifier leur positionnement au sein de la tribune Auteuil. D’après une source proche du dossier citée par l’AFP, le groupe n’a pas respecté cette condition dans le délai fixé par le club. Le PSG, qui affirme ne « tolérer » aucune violence, a donc décidé de mettre définitivement fin à son accès au Parc des Princes ainsi qu’aux déplacements de l’équipe.