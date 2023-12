EL, AC Milan : Franco Baresi analyse le tirage contre Rennes

Alors que l’AC Milan a tiré au sort le club français du Stade Rennais, en barrages d’accès aux 8es de finale de la Ligue Europa, la légende milanaise, Franco Baresi, a tenu à s’exprimer sur la chaîne Sky Sport : «Nous savons que dans le football, nous ne devons jamais sous-estimer personne. Nous devons être ambitieux. Les Français sont toujours spéciaux, mais pour ce que Milan représente, nous devons penser à gagner. Nous aurons besoin de la motivation de Milan, nous voyons grand mais toujours avec respect. Il sera important de récupérer les joueurs en février», a-t-il analysé.

La suite après cette publicité

Même si les Rossoneri doivent encaisser la déception de l’élimination en Ligue des Champion, tout en comptant du retard sur son rival milanais en Serie A, l’ancien défenseur mythique de la Nazionale espère un AC Milan revanchard et motivé : «Scudetto ou Ligue Europa ? Je pense que nous n’avons pas à choisir, Milan doit disputer toutes les compétitions dans lesquelles il est présent. Nous sommes au début du championnat : nous voulons revenir en Ligue des Champions et améliorer notre classement. Lorsque nous nous rétablirons tous, nous serons encore plus compétitifs», a ensuite conclu Baresi.