Le Havre annonce l’arrivée de sa première recrue estivale

Le Havre vient d’officialiser ce mardi sa première recrue de ce mercato estival avec l’arrivée de Kaito Mizuta. Le milieu offensif japonais de 26 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons et portera le numéro 17. Après sept années passées en Allemagne, notamment sous les couleurs de Arminia Bielefeld et du Rot-Weiss Essen, club de troisième division allemande, il va découvrir la Ligue 1.

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Sous les projecteurs : Kaito Mizuta. 💡



Le milieu offensif japonais s’engage avec les Ciel&Marine ! ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club Kaito. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/7YQ8iSrI3K — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 7, 2026

«Se définissant comme travailleur et adorant distiller des passes décisives, Kaito qui s’est engagé pour trois saisons portera le numéro 17», précise le club normand. Le Japonais espère désormais franchir un nouveau cap sous les couleurs ciel et marine et contribuer au maintien du HAC dans l’élite du football français.