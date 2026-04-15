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Ligue des Champions

Bayern : Vincent Kompany suspendu pour la demi-finale aller contre le PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich @Maxppp
Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Il n’y a pas que l’expulsion d’Eduardo Camavinga qui fait jaser ce soir. Côté Bayern Munich, on déplore l’avertissement attribué à Vincent Kompany durant la rencontre. L’affaire aurait pu en rester là sauf que cela a une incidence sur la demi-finale aller des Bavarois face au PSG. Kompany sera en effet suspendu…

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J’essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain mais c’est normal de parler à ses joueurs quand ils sont au sol», déplore le technicien belge en conférence de presse, alors qu’il a été sanctionné après un échange avec Stanisic. «J’ai été surpris de prendre un carton jaune pour ça». Une bonne nouvelle pour les Parisiens ?

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