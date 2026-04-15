Bayern : Vincent Kompany suspendu pour la demi-finale aller contre le PSG

Il n’y a pas que l’expulsion d’Eduardo Camavinga qui fait jaser ce soir. Côté Bayern Munich, on déplore l’avertissement attribué à Vincent Kompany durant la rencontre. L’affaire aurait pu en rester là sauf que cela a une incidence sur la demi-finale aller des Bavarois face au PSG. Kompany sera en effet suspendu…

La suite après cette publicité

J’essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain mais c’est normal de parler à ses joueurs quand ils sont au sol», déplore le technicien belge en conférence de presse, alors qu’il a été sanctionné après un échange avec Stanisic. «J’ai été surpris de prendre un carton jaune pour ça». Une bonne nouvelle pour les Parisiens ?