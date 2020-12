OM : le nouveau record inquiétant de Dimitri Payet !

Cette saison, Dimitri Payet ne semble pas s’être fait que des amis. Vivement critiqué pour ses performances désastreuses en Ligue des Champions et une condition physique remise en cause, le maître à jouer de l’OM affiche des lacunes encore jamais vues auparavant. Et ses statistiques ne l’aident en aucun cas. Selon les chiffres d’Opta, le Réunionnais «n’a transformé que 62 % des penalties qu’il a tentés en Ligue 1 (8/13). Soit le plus faible ratio parmi les joueurs ayant tenté le même nombre de penalties dans l’élite depuis qu’Opta analyse les statistiques de la compétition (2006)».

Caractérisé de risée de l’Europe après avoir battu le record de défaites consécutives en Ligue des Champions (13), l’OM voit au fil des semaines l’un de ses meilleurs éléments perdre pied. Néanmoins, la trêve hivernale arrive à point nommé et pourrait ainsi lui permettre de revenir sur les terrains avec de bien meilleures intentions et oublier une année 2020 peu concluante.