PSG : deux Titis signent un contrat de stagiaire

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi la signature de deux contrats stagiaires au sein de son centre de formation. Considéré comme l’un des meilleurs de France, le centre parisien continue de sécuriser l’avenir de ses jeunes talents avec les engagements de Wassim Slama et Toumani Diagouraga, tous deux issus de la génération U19.

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Milieu offensif, Wassim Slama a signé un contrat stagiaire le liant au PSG jusqu’en juin 2028. Son coéquipier Toumani Diagouraga a également paraphé un engagement de deux ans avec les Rouge et Bleu. Les deux joueurs poursuivront ainsi leur progression au sein de la formation parisienne avec l’ambition de se rapprocher, à terme, de l’équipe première et de marcher sur les pas de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Warren Zaïre-Emery.