Le Paris Saint-Germain se joint à la lutte contre la poliomyélite

Le fonds de dotation du Paris Saint-Germain poursuit sa politique sociale d’envergure. Après le développement du sport chez les jeunes filles de quartiers défavorises ou la lutte contre la précarité étudiante et les violences faites aux femmes, le club de la capitale s’unit à l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, maladie éradiquée à plus de 99%, mais dont le virus sauvage se propage encore. Pour ce faire, le PSG a organisé mardi 5 décembre un tournoi EA Sports FC 24 en compagnie de plusieurs créateurs de contenus et footballeurs de renom. Bill Gates, Co-Président de la Fondation Bill et Melinda Gates, s’est d’ailleurs joint à la cause en compagnie du président de la République, Emmanuel Macron, par l’intermédiaire d’une vidéo diffusée durant l’évènement.

«Cet événement a illustré la puissance de la collaboration entre différents secteurs, réunissant les univers du jeu vidéo, du sport et de la santé dans une alliance historique. Il a captivé et mobilisé la jeune génération, les encourageant à s’unir pour mettre un terme à @P0L__10 (pseudo donné à la polio durant le tournoi, ndlr) et à poursuivre la lutte visant à reléguer la polio au passé», peut-on lire dans le communiqué du club. «Les jeux vidéos, c’est important, mais pas aussi important que la vie des enfants dans le monde. C’est notre chance de vraiment faire une différence pour notre génération», a, de son côté, déclaré Arsène Froon, YouTubeur et host du PSG. Un nouvel évènement qui vient prouver la volonté constante du Paris Saint-Germain d’utiliser sa notoriété dans le monde du sport pour diffuser ses valeurs et déployer des programmes socio-éducatifs à l’échelle francilienne.

Crédits photo en une et en milieu d’article : Kevin Jordan O’Shea pour M&C Saatchi Sport & Entertainment Amsterdam