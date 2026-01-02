Chelsea : nouveau rebondissement pour Raheem Sterling

Raheem Sterling n’a toujours pas fini son périple en Angleterre à en croire les dernières informations le concernant. Laissé sur la touche en équipe première à Chelsea, l’ancien joueur de Manchester City peine à se faire une place dans l’effectif et va certainement prendre la porte à la fin de la saison. La direction des Blues a été claire lorsque son nom a été évoqué et les discussions l’amènent désormais à quitter la capitale dès janvier. D’après, The Standard, l’attaquant devrait partir en direction de Fulham puisque son départ à West Ham n’avait pas été accepté. Le club veut une vente directe pour s’en débarrasser donc les Hammers n’ont pas pu se permettre l’Anglais, et ce sont finalement les Whites qui pourraient en bénéficier.

À 31 ans, l’ancienne star Citizen n’a pas joué une seule minute cette saison. Lorsqu’il a rejoint Arsenal en prêt pour les six derniers mois de la saison dernière, il a marqué une fois en 28 apparitions, ce qui est beaucoup trop faible, et assez décevant pour un talent dont le niveau de jeu il y a plusieurs années était au-dessus de la moyenne. La transaction n’est pas encore actée, mais un ras-le-bol commence à se faire ressentir du côté de Stamford Bridge. Sterling et ses bagages britanniques, toute une histoire.