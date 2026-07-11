Coupe du Monde 2026, Angleterre : Harry Kane confirme une incroyable partie de golf avec Trump

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Angleterre et la Norvège, Harry Kane a été interrogé sur les éloges que lui a récemment adressés Donald Trump. Après la qualification des Three Lions face au Mexique (3-2), où l’attaquant anglais avait transformé le penalty décisif, le président américain avait affiché toute son admiration sur X : « je pense que Kane est un grand joueur. J’ai joué au golf avec lui et je l’aime beaucoup. C’est un bon golfeur. Il est vraiment excellent. »

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Présent en conférence de presse avant ce choc face à la Norvège, le capitaine anglais a confirmé cette rencontre pour le moins insolite avec Donald Trump. « Nous avons joué ensemble il y a environ un an et demi. Il m’avait invité à jouer lorsque j’étais à Palm Beach. C’était une expérience assez surréaliste, simplement de le rencontrer et de jouer au golf avec lui », a confié le buteur du Bayern Munich. Une anecdote inattendue qui ne manquera pas de faire réagir avant ce rendez-vous décisif du Mondial.